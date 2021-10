Kozacka miłość odc. 205. Niepokojące ślady krwi. Streszczenie serialu [19.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 205. Streszczenie

Koliewanow sądzi, że Stiepan zdradził Alionę. Gruszyn obwinia Marysię o zaginięcie kobiety. Żona jednak stanowczo wszystkiego się wypiera. Poszukiwania Aliony spełzają na niczym. Stiepan dostaje wiadomość od Koliewanowa. Natychmiast rusza do Ustiużyna. Koźma natyka się w stepie na nieprzytomną Marysię. Zabiera ją do stanicy. Gruszyn znajduje ślady krwi na podłodze w opuszczonym domu.

Kiedy i gdzie oglądać 205. odcinek Kozackiej miłości?

205. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 19 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.