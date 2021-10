Kozacka miłość odc. 211. Co powstanie zamiast lokalu Anfisy? Streszczenie serialu [27.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 211. Streszczenie

W pogoni za Tichonem dochodzi do wypadku powozu, Olga nie jest w stanie kontynuować podróży. Fiodor zjawia się na miejscu wypadku i obiecuje Oldze odszukać Tichona. Nieświadomy sytuacji ojciec Aliony przybywa do Konstantynowa do mieszkania Iliyi. Łukieria proponuje Goriuchinowi, by kupił lokal Anfisy i przekształcił go w teatr. Aresztowany Koźma wyznaje Marysi, że weźmie winę na siebie.