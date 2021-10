Kozacka miłość odc. 214. Plotki na temat Marysi. Streszczenie serialu [01.11.2021]

Kozacka miłość odcinek 214. Streszczenie

Gruszeńka przyjeżdża do Ustiużyna, żeby wesprzeć Stiepana, ten jednak wyjeżdża w pościgu za Koliewanowem. Dziewczyna zatrzymuje się u matki Stiepana i zajmuje się Kiriuszą, który sprawia sporo kłopotów. Fiodor przywozi Marysię do stanicy i próbuje ukrócić wszelkie plotki na jej temat. Karasik i Kuczniew chcą przejąć lokal od Goriuchina. Kuczniew dowiedziawszy się, w jaki sposób pieniądze trafiły do rąk aktora, udaje się do Ili Rogożyna i przewrotnie próbuje nakłonić go do zawiadomienia policji o rzekomej kradzieży. Ilia po spotkaniu z Goriuchinem całkowicie rezygnuje z zakładania jakiejkolwiek sprawy rujnując tym samym chytre plany dwójki aferzystów.