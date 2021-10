Kozacka miłość odc. 215. Serafim prosi o wybaczenie. Streszczenie serialu [02.11.2021] redakcja

Pankow jest negatywnie nastawiony co do Marysi. Postanawia zawiadomić policję, gdy widzi wysłany do niej list. Tymczasem Serafim prosi o wybaczenie. Kogo i za co? Kto przyjdzie na pomoc Koźmie? Przeczytaj streszczenie 215. odcinka Kozackiej miłości, aby dowiedzieć się więcej!