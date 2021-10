Kozacka miłość odc. 216. Koźma ucieka z miasta. Streszczenie serialu [03.11.2021]

Kozacka miłość odcinek 216. Streszczenie

Goriuchin pomaga Koźmie w ucieczce z miasta, ukrywając go w powozie z dziewczynami z teatralnej trupy. Stiepan jest przekonany, że zdenerwowanie Gruszeńki wynika z jej uczuć do niego. Ne przeczuwa, że dziewczyna ukrywa ważną informację. Galina podstępnie przechwytuje list adresowany do Marysi, by poznać jej tajemnicę. Onufrijenko prowadzi w stanicy śledztwo. Zbiera informacje o Marysi.