Kozacka miłość odc. 251. Nieodwzajemnione uczucia Gruszeńki. Streszczenie serialu [27.12.2021] redakcja

Lezniow, który do tej pory był niezwykle zakochany w Gruszeńce, postanawia wyjechać. Co na to dziewczyna? Czy wróci do teatru? Tymczasem Anfisa przynosi do teatru nowy repertuar. Kto go napisał? Przeczytaj streszczenie251. odcinka Kozackiej miłości!