Kozacka miłość odc. 253. Marysia jest przetrzymywana. Streszczenie serialu [29.12.2021] redakcja

Stiepan pragnie zrealizować swój plan i zakrada się do więzienia. W jaki sposób to zrobi? Tymczasem lekarze martwią się o stan Aliony. Co jej dolega? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 253. odcinka Kozackiej miłości!