Kozacka miłość odc. 255. Choroba psychiczna i zemsta. Streszczenie serialu [03.01.2022]

Kozacka miłość odcinek 255. Streszczenie

Koliewanow każe Marysi dowieźć Nikołę do Olgi. Za to obiecuje jej pomoc w zemście na Stiepanie. Adwokat proponuje Gruszynowi, aby stwierdził, że jego matka jest chora psychicznie, jednocześnie obwiniając Marysię o morderstwo. Stiepan powierza sprzedaż domu Kuczniewowi, w zamian za jego usługi adwokackie. Ojciec Oksany próbuje porozumieć się z Fiodorem, ale zdenerwowany młody Ataman wyrzuca go z domu. Wasilij jest bardzo chory. Duniasza, nie wiedząc o tym nadal żywi urazę i niechęć do męża.