Kozacka miłość odc. 258. Nikoła ma amnezję. Streszczenie serialu [07.01.2022]

Kozacka miłość odcinek 258. Streszczenie

W zajeździe Olga znajduje Nikołę, ten jednak zachowuje się dziwnie i nic nie pamięta. Do karczmy potajemnie przyjeżdża Marysia i mówi Oldze, że wszystkiemu jest winien Koliewanow. Liza dostaje rolę w spektaklu. Gładysz przesłuchuje Sofię i próbuje wyciągnąć od niej informacje dotyczące miejsca przebywania syna. Serafim przynosi Kiriuszę do swego domu i zawiadamia o tym Koźmę i Lubaszę. Oboje postanawiają zatrzymać chłopca u siebie. Jednocześnie chcą mu oszczędzić cierpienia z powodu niepewności, co do losu Aliony, przekonują Kiriuszę, że ona obiecała po niego przyjechać. Anfisa spotyka się z Koliewanowem w jego domu.