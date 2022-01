Kozacka miłość odc. 259. Śmierć Sofii i wyłudzenie pieniędzy. Streszczenie serialu [10.01.2022] redakcja

Wasia czuje się już lepiej i postanawia wrócić do domu. Co na to jego żona? Tymczasem Sofia jest przesłuchiwana. Przez kogo? O co doktor opowie Oldze? Już teraz przeczytaj streszczenie 259. odcinka Kozackiej miłości!