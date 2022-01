Kozacka miłość odc. 265. Kiriusza wychodzi na wolność. Streszczenie serialu [18.01.2022]

Kozacka miłość odcinek 265. Streszczenie

Leżniow próbuje zrozumieć niecne zamysły Anfisy i zgadza się na udział w spektaklu. Anfisa, podejrzewając, że jej plan został ujawniony, włącza do sprawy Pankowa. Lebieda wypuszcza Koźmę i Kiriuszę. Kirył prosi Lubę i Serafima o wybaczenie. Stiepan potajemnie przychodzi tuż po pogrzebie na grób matki. Gruszeńka, widząc zrozpaczonego Stiepana, za wszelką cenę stara się go wesprzeć.

Kiedy i gdzie oglądać 265. odcinek Kozackiej miłości?

265. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 18 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.