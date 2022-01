Kozacka miłość odc. 267. Niespodziewana śmierć Pankowa. Streszczenie serialu [20.01.2022]

Kozacka miłość odcinek 267. Streszczenie

Aliona przybywa do stanicy i proponuje Kiriuszy wspólny wyjazd za granicę. Namawia go na studia medyczne. Fiodor znajduje siły, by pogodzić się z Oksaną. Duniasza przekonuje się, że nie może żyć bez Wasilija. Leżniow wyznaje Gruszeńce miłość. Nagła śmierć Pankowa komplikuje plany Anfisy, która próbuje nakłonić Gładysza do wspólnego działania.