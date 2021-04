Kozacka miłość odc. 96. Zemsta na Fiodorze. Streszczenie serialu [20.04.2021]

Kozacka miłość odcinek 96. Streszczenie

Serafim słucha wyznania Oksany i postanawia pomóc jej wrócić do rodziców oraz zemścić się na Fiodorze. Marysia, przerażona, że wyda się oszustwo ze śmiercią Oksany, zmusza Fiodora do realizacji jej planu.

Kozacka miłość - Katia pozostaje nieugięta

Koźma próbuje ocieplić stosunki z Katią i napotyka na jej opór. Tichon i Iłłarion chcą ponownie połączyć Alionę ze Stiepanem.

Kiedy i gdzie oglądać 96. odcinek Kozackiej miłości?

96. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 20 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.