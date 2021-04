Kozacka miłość odc. 98. Wilkołak w stanicy. Streszczenie serialu [212.04.2021]

Kozacka miłość odcinek 98. Streszczenie

Fiodor na prośbę Marysi straszy ludzi. Po stanicy rozchodzi się wieść o wilkołaku. Kozacy, poszukując go, wpadają do zagrody Serafima, ale na szczęście Oksanie udało się wcześniej zbiec. Ojciec Stiepana przyjeżdża nocą do stanicy i potajemnie rozmawia z synem, dając mu swoje błogosławieństwo na ślub z Alioną. Obiecuje również pomoc w uzyskaniu rozwodu.

Kozacka miłość - kogo poślubi Aliona?

Marysia podejrzewając teścia o knowania za jej plecami, postanawia się go pozbyć i w tym celu dodaje trującego ziela do herbaty. Gładysz ma nadzieję na romans z Ustinią, ale jego zaloty budzą zazdrość i gniew Anfisy. Ilia przekazuje ojcu Aliony akt własności ich rodzinnego domu, prosząc o dyskrecję. Następnie prosi o rękę Alionę w obecności jej ojca, który naciska na córkę, żeby przyjęła oświadczyny. Przed domem Aliony pojawia się niespodziewanie Stiepan.