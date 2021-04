Kozacka miłość odc. 99. Iłłarion zostaje okrutnie zabity. Streszczenie serialu [23.04.2021]

Kozacka miłość odcinek 99. Streszczenie

Iłłarion, otruty przez synową, umiera. Marysia jedzie do Ustiużyna, by zawiadomić Stiepana o śmierci ojca. Między Anfisą i Gładyszem dochodzi do kłótni. Ustinia stara się o względy Prystawa. Wiera rozpacza, ponieważ nie ma żadnych wiadomości o losie córki.

Kozacka miłość - odrzucona miłość Stiepana

Konstantyn dowiaduje się, że jego żona żyje. Kolewanow jest wściekły na Anfisę, która sprzedała dom rodziców Aliony. Ilia sprzecza się ze Stiepanem o prawo do ożenku z Alioną. Aliona kończy konflikt, przyjmując oświadczyny Rogożyna i mówiąc Stiepanowi, że nie chce go widzieć.

Kiedy i gdzie oglądać 99. odcinek Kozackiej miłości?

99. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w piątek - 23 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.