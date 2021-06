Kozacka Miłość - rosyjsko-ukraińska produkcja powraca na antenę TVP 2. O to, co czeka widzów już w lipcu - streszczenia nowych odcinków

Ostatnio rozstaliśmy się z serialem, kiedy Serafim został schwytany w stepie. Olga zapobiegła wtedy dokonaniu samosądu. Kozacy zawieźli Gruszeńkę do Lubaszy, a Serafima oddano w ręce Gładysza. Jedynie Serafim mógł pomóc dziewczynie znajdującej się w krytycznym stanie. Gładysz zwolnił więc starca z aresztu i przekazał go pod nadzór Stiepana. Gruszeńka odzyskała nieco sił. Ku zdumieniu wszystkich dziewczyna wstawiła się za Serafimem. Lubasza zdradził, że Gruszeńka to wnuczka Serafima. Olga wtrąciwszy się w męskie sprawy, wprowadza Kozaków w niezadowolenie i doprowadza do małżeńskiej kłótni.

