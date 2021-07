Kozacka miłość. Zobacz najlepsze zdjęcia z serialu Kozacka miłość [TOP 15] 20.07.21

NOWE Kraków. Z kamienic przy ul. Kościuszki zostały fasady. Dobudują tam apartamenty. Konserwator alarmuje: zanika historyczny charakter miasta

Małopolska konserwator zabytków jest oburzona tym, co stał się przy ul. Kościuszki. Tam z kamienic pod numerami 20 i 22 pozostały tylko fasady. Do nich zostanie dobudowany apartamentowiec z widokiem na Wisłę. Inwestor wyjaśnia, że realizuje to, na co otrzymał zgodę od władz miasta. To nie pierwszy przypadek takiego wypatroszenia budynku w zabytkowym centrum. Urzędnicy tłumaczą, że wydali zezwolenia na bazie miejscowego planu zagospodarowania uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa. Radni podkreślają, że plany powstają w oparciu o uzgodnienia władz konserwatorskich.