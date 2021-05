Kozłów. Taniec, joga, warsztaty kosmetyczne, wizażu z fizjoterapeutami. To projekt #młodzież60+

Seniorom z gminy Kozłów brakuje wyjazdów na wycieczki, spotkań świątecznych, balów andrzejkowych, recytowania wierszy, występów na scenie. Ale pojawiła się nadzieja na powrót do czasów sprzed pandemii koronawirusa Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie ma plan, by zapewnić od czerwca do sierpnia seniorom w wieku +60 bardzo atrakcyjne wakacje. Wystarczy, że zgłoszą się do udziału w projekcie #młodzież 60+, który GOK będzie wdrażał od czerwca do sierpnia. Program jest bardzo bogaty. Przewidziano w nim cztery tematyczne bloki: senior w życiu i sieci, senior w świecie sztuki, holistyczne podejście do życia, wizerunek a samopoczucie. W każdym bloku różne warsztaty - Będą spotkania z policją na temat bezpieczeństwa, z fizjoterapeutą, instruktorem tańca, jogi, fryzjerem, kosmetyczką, wizażystką – tematykę tylko niektórych warsztatów wymienia Małgorzata Stachurka z GOK-u, koordynująca projekt #młodzież 60+. - To właściwa osoba, bardzo zaangażowana, a w dodatku artystka, która ma złote ręce

– tak opisuje plastyczkę z GOK-u Teresa Libera, przewodnicząca Klubu Seniora Zawsze Młodzi w Kozłowie.

Seniorzy bardzo cenią sobie współpracę z GOK-iem i dyrektorką Elżbietą Kopeć, potrafiącą stworzyć w tej placówce świetną atmosferę. Czekają, by znów poszaleć - Znowu będziemy szaleć. Wtedy ubywa nam lat, a w ogóle to jesteśmy bardzo młodzi, zwłaszcza, że nasz wiek liczymy od setki do tyłu – śmieje się pani Teresa. Seniorzy uważają, że są tylko trochę wcześniej urodzeni, a młodzież może im pozazdrościć energii i pomysłów, chociaż chwalą miejscowych młodych ludzi, bo z nimi Klub też współpracuje. Artystycznych dusz jest wiele Na pewno nikt nie dorówna 88-letniej Alfredzie Brożek, deklamującej z pamięci fragmenty dzieł, np. inwokację „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, wiersze Jana Kochanowskiego. Także pani Alfreda recytowała wiersze patriotyczne na uroczystościach np. z okazji obchodów Święta Niepodległości i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- W Klubie Seniora jest więcej utalentowanych artystycznie osób. Na przykład wiersze pisze Genowefa Gierat, a ostatnio zaczęła je tworzyć Barbara Rożek – dodaje Teresa Libera. Sama pani przewodnicząca muzykuje na gitarze, co niesłusznie nazywa brzdąkaniem, a niebawem będzie też można posłuchać co ma do zaśpiewania, bowiem zaczęła pisać teksty piosenek.

- Nie zdawałam sobie sprawy że potrafię, a okazuje się, że seniorzy mogą robić wszystko co im w duszy gra

- twierdzi pani Teresa. Wszyscy już tęsknią do celebrowania różnych świąt, np. Dnia Matki i cyklicznych spotkań w siedzibie GOK-u.

Teresa Libera wspomina m.in. ciekawe wykłady księdza-pszczelarza i zielarki, a także suweniry przekazywane seniorom przed świętami od wójta Jana Basy oraz pracowników GOK-u. Podczas warsztatów z programu #młodzież 60+, zostaną też przeprowadzone zajęcia rękodzielnicze. Tu pole do popisu będą mieć osoby np. z talentem malarskim i mające zdolności manualne.

- Będą wykonywane odlewy w gipsie, różne ozdoby, będzie plener malarski, a także nadawanie drugiego życia niepotrzebnej odzieży, w czym będzie pomagać znawczyni krawiectwa z Klubu Seniora – dodaje Małgorzata Stachurka. Na zajęcia w ramach projektu nie mogą doczekać się także uczestnicy zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kepie. - Wiele osób jest chętnych do udziału w różnych warsztatach – powiedziała nam Anna Szyfko, dyrektorka ŚDS-u. Większość seniorów jest zaszczepiona Wszyscy wierzą w powrót tych czasów, tym bardziej, że zagrożenie zarażeniem się covidem znacząco zmalało, bo większość seniorów i osób z ŚDS-u jest zaszczepiona, więc wspólne spotkania nie powinny być groźne.

Projekt jest przewidziany dla seniorów powyżej 60. roku życia. Do udziału w projekcie zapisało się 27 osób, większość z Klubu Seniora, ale GOK nadal czeka na kolejne chętne osoby. Wyznaczono termin zapisów do końca maja.

Kontakt telefoniczny do GOK-u: 41 384 10 72, 606 331 941.

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji BGK z programu „Generacja 6.0”.