Krach snów o potędze. Wzlot i upadek polityki Edwarda Gierka

Dognić Zachód

Po grudniowej kompromitacji partia potrzebowała nowego otwarcia. Miał je zapewnić nowy I sekretarz, będący zaprzeczeniem Gomułki i jego stylu rządzenia. Gierek dzieciństwo i młodość spędził we Francji i Belgii, dobrze mówił po francusku, znał Zachód, miał szersze horyzonty niż towarzysz Wiesław. Na rządzonym przez siebie od 1957 r. Śląsku dbał o poziom życia, argumentując że, jeżeli górnicy mają zwiększać wydobycie węgla, to trzeba im zapewnić zaopatrzenie i wypoczynek. Taka polityka miała zostać zastosowana w skali ogólnopolskiej.

Gierek i jego współpracownicy (m.in. Franciszek Szlachcic, Jan Szydlak, Piotr Jaroszewicz, Edward Babiuch, Kazimierz Barcikowski) postanowili zrealizować plan gospodarczej i społecznej modernizacji kraju. Miał to być skok cywilizacyjny na miarę XX w., prowadzący do dogonienia Zachodu i zbudowania „drugiej Polski”.

- Źródeł takiej decyzji było kilka. Już od lat 60. w części aparatu partyjnego istniało przekonanie, że konieczne jest unowocześnienie. W związku ze zamianą pokoleniową i wejściem na rynek pracy roczników boomu demograficznego lat 50. uznano, że tym młodym ludziom trzeba zaproponować coś, co będzie „konkurencją dla schabowego”. A zatem możliwość zakupienia dóbr takich jak samochód, meble, pralka, sprzęt elektroniczny. Ludzie przestaną przeznaczać większość dochodów na żywność, a skierują je na inne dobra – wyjaśnia prof. Marcin Zaremba, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, autor monografii lat 70. zatytułowanej „Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności”.