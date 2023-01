Kraken - co to jest? Objawy zakażenia agresywnym koronawirusem COVID-19. Czym jest kraken? 12.01.2023 (k)

Co to jest Kraken? Jakie są objawy zakażenia? Jak groźna jest to choroba? Kraken to bardzo zakaźny podwariant koronawirusa COVID-19. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i wkrótce może być powszechny także w Polsce. Na infekcję narażeni są w zasadzie wszyscy. Nie wiadomo, jak będzie z naszą odpornością na zakażenia i w jakim stopniu dadzą przed nią ochronę dotychczasowe szczepionki. Co wiemy o Krakenie?