Kraken - co to jest? Objawy zakażenia agresywnym koronawirusem COVID-19. Czym jest Kraken? Jak można się zaszczepić?

Uważam, że to jest jasne, iż wszystkie podwarianty Omikronu z natury rzeczy rzadziej prowadzą do poważnych chorób, ponieważ rzadziej wywołują choroby dolnych dróg oddechowych. Owszem, warianty podrzędne Omikronu są dość podatne na przenoszenie, a skoro XBB.1.5 jest najbardziej transmisyjnym z wariantów podrzędnych Omikronu, więc możliwe, że doprowadzi to do wzrostu liczby przypadków. Ale naprawdę nie obawiam się, że doprowadzi to do wzrostu liczby hospitalizacji i zgonów wyłącznie z powodu COVID - twierdzi Jake Scott na stronie scientificamerican.com.