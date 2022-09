Kraków. 2675 ofert pracy w stolicy Małopolski. Setki propozycji dla kierowców! Oto najbardziej poszukiwani pracownicy - WRZESIEŃ 2022

Duże zapotrzebowanie na kierowców, kurierów, magazynierów...

Najwięcej jest ofert dla specjalistów, w tym informatyków, ale nie znajdziemy ich w GUP

Najsilniej rosnącym sektorem gospodarki w Krakowie i Małopolsce są od wybuchu pandemii, czyli 2,5 roku, nowoczesne usługi dla biznesu oraz centra rozwojowe technologii cyfrowych. Wedle GUS, przyrost liczby zatrudnionych w niektórych segmentach tego sektora przekroczył… 40 procent rok do roku. Rekrutacje są tutaj permanentne i bardzo intensywne, ale trzeba pamiętać, że oferty od pracodawców rzadko trafiają do krakowskiego GUP. Zdecydowanie częściej można je znaleźć w specjalistycznych portalach rekrutacyjnych - pracuj.pl i gumtree.pl po indeed.com, jooble.org, LiknedIn czy nofluffjobs.com. Obecnie można tam przebierać w kilkunastu tysiącach niepowtarzalnych propozycji zatrudnienia w Krakowie. Dochodzi do tego co najmniej kilka tysięcy ofert pozyskanych przez prywatne agencje pracy.