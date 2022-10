Kraków Airport na dobrej drodze do 7 mln pasażerów. Ludzie wciąż latają na późne wakacje, przed nami podróże świąteczne, ale… Nie zapeszajmy

- Pamiętam, jak świętowaliśmy 8,4 mln pasażerów Kraków Airport w 2019 roku, a tu nagle, kilka miesięcy później, siedzimy i rozmawiamy w całkowicie pustym terminalu krakowskiego lotniska…

- Nigdy nie zapomnę tamtego wywiadu. Ciemno, zimno, pustka. A pośród niej - zasadnicze pytanie: co dalej? Ile to będzie trwało? Tego nie wiedzieliśmy i – tak, jak pan prezes i pan przewodniczący - byliśmy świadkami bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. A właściwie: jesteśmy. Wyniki lotniska i w ogóle lotnictwa, podobnie jak wyniki w transporcie drogowym czy na kolei, ale też w hotelach i gastronomii, oddają to, co dzieje się w globalnej polityce i gospodarce.

- Pandemia – miejmy nadzieję! – jest czymś, co udało się opanować. Kraków Airport jako jeden z pierwszych wprowadził wiele rozwiązań, które w tym bardzo pomogły i wciąż promuje zachowania prosanitarne i prozdrowotne. W efekcie - w danych widać wyraźne odbicie, liczba pasażerów wzrosła szybciej niż się wszyscy spodziewaliśmy i niż sami prognozowaliście.

- To prawda, dynamika powrotu do normalności okazała się szybsza od prognoz.