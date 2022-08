Kraków. Aż 55 proc. bezrobotnych nie ma pracy ponad rok, część nie pracuje od lat. „Rejestrują się dla darmowego leczenia”. Prawo to zmieni? Zbigniew Bartuś

Wskaźnik bezrobocia w Krakowie wynosi 2,6 procent i jest zdecydowanie niższy od średniej małopolskiej (4,1) oraz ogólnopolskiej (4,9 proc.), ale w skali wielkiego miasta oznacza, że pracy szuka nadal ponad 13 tys. osób. 55 procent z nich nie może znaleźć zatrudnienia ponad rok, choć Grodzki Urząd Pracy pozyskuje co miesiąc tysiące ofert. Doświadczeni urzędnicy przyznają, że mamy do czynienia z fikcją: część mieszkańców rejestruje się w GUP, choć „ma wyraźnie inny pomysł na życie niż podjęcie pracy”. Rejestracja służy im wyłącznie do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. W czerwcu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało nową ustawę o aktywności zawodowej, która przewiduje oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od prawa do darmowego leczenia. W GUP szacują, że gdyby taki przepis wszedł w życie, liczba zarejestrowanych w Krakowie bezrobotnych mogłaby się zmniejszyć nawet o połowę.