Kraków bez miejskich okienek życia dla psów i kotów. Urzędnicy zapewniają, że to czasowe

Pomysł ratowania w ten sposób zwierząt niechcianych, znalezionych czy porzuconych spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym, a czas pokazał, że projekt był bardzo potrzebny. W ubiegłym roku do „okienka” w klinice weterynaryjnej Arka przy ul. Chłopskiej 2a, jedynego w Krakowie całodobowego takiego punktu, przyjęto 465 zwierząt, a w Hotelu dla Zwierząt „Szarikton” przy ul. Łużyckiej 111a - 123. Z kolei rok wcześniej było to odpowiednio 339 oraz 41 zwierząt.

Dwa miejskie „okienka” działały od września 2019 roku. Czworonogi można było oddać tam anonimowo, wypełnienie formularza ułatwiającego dalszą opiekę oraz adopcję było dobrowolne. Kolejno psy i koty trafiały do krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej, a w czasie oczekiwania na przyjęcie do ośrodka miały zapewnioną opiekę weterynaryjną.

„Kraków od lat zmaga się z problemem pomocy porzucanym, niechcianym zwierzętom. Pomysłem na rozwiązanie tej kwestii były „okna życia”, nadzorowane w części przez Urząd Miasta Krakowa. Każda osoba, która z dowolnych przyczyn nie mogła dalej opiekować się psem lub kotem, mogła dostarczyć je do takiego miejsca. Tym bardziej dziwi informacja udostępniona przez klinikę weterynaryjną Arka, że od 1 stycznia 2024 wstrzymano do odwołania prowadzenie tam „okna życia” dla zwierząt. Czy Urząd Miasta Krakowa prowadzi obecnie jakiekolwiek tego typu punkty, a a jeśli tak, to w jakich lokalizacjach? Czy planowane jest przygotowanie kolejnych lokalizacji dla miejskich „okien życia” dla zwierząt?” – pyta radny w interpelacji.

W krakowskim magistracie słyszymy, że powodem zamknięcia „okienek” - prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Krakowa – są nowe wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące zapewniania przez gminy opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

- Ze stanowiska ministerstwa, które trafiło do nas w 2023 roku wynika, że schroniska dla bezdomnych zwierząt winny przyjmować, jak i zapewniać opiekę wyłącznie zwierzętom bezdomnym, a zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Wobec takiego stanowiska ministerstwa, Wydział Kształtowania Środowiska UMK pozyskał stosowną opinię prawną w tym zakresie. Opinia ta, bazując na stosowanym w kraju orzecznictwie, wskazuje jako niedopuszczalne przyjmowanie do schronisk zwierząt oddawanych przez właścicieli, wskazując, że działania takie należy traktować jako porzucenie zwierzęcia, sankcjonowane karnie. W związku z tym trwają obecnie prace nad takimi zapisami w umowach związanych z prowadzeniem „okienek życia”, by ich funkcjonowanie i przekazywanie z nich zwierząt do krakowskiego schroniska mieściło się w granicach obowiązującego prawa – przekazała nam Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa.