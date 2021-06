Kraków. Biegi, rolki, kajaki, nordic walking - w wakacje każdy znajdzie coś dla siebie

- Miasto Kraków poprzez kampanię „Kraków w formie” zachęca do aktywności fizycznej. Projekt Zarządu Infrastruktury Sportowej pod hasłem „Trenuj w Krakowie!” stanowi ważny element miejskiej kampanii, w ramach której organizujemy bezpłatne treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzą je m. in. olimpijczyk Grzegorz Sudoł czy mistrz świata w nordic walking Jakub Deląg. Zajęcia są bezpłatne, można w nich brać udział w soboty i niedziele - zachęca Nowak-Obrzut.

Co więcej, przez całe wakacje, w co drugą sobotę, odbywać się będą treningi nordic walking, a w co drugą niedzielę treningi dla dzieci. Także w niedzielę, tyle że co tydzień, są planowane zajęcia biegowe dla dorosłych.

- Pracujemy także nad formułą treningów rolkowych dla mieszkańców Krakowa. Prawdopodobnie od lipca miłośnicy tej aktywności sportowej będę mogli regularnie widywać się na spotkaniach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów - dodaje wicedyrektor ZIS ds. Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych.