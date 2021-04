Kraków. Biznes wraca do gry i zamierza rosnąć szybciej niż przed pandemią. Są powody do optymizmu. Porozmawiajmy o tym na Kongresie MBA

Wielu przedsiębiorców w Polsce nadspodziewanie dobrze przeszło arcytrudny test pandemii i lockdownów. Dzięki wysokim kompetencjom menedżerskim wykazali olbrzymią odporność na kryzys i zdolność nie tyle przetrwania, co takiego przeorganizowania swych biznesów, by się wzmocnić – teraz i na przyszłość. Jak rysuje się owa przyszłość? Czy są powody do optymizmu? To będzie główny temat XVII Międzynarodowego Kongresu MBA w Krakowie - 14-16 maja 2021 r. - ONLINE.

- Jako gatunek ludzki dostosowaliśmy się do warunków narzuconych przez pandemię i dalej firmy działają, dalej się spotykamy (tylko inaczej), dalej negocjujemy i zawieramy umowy… Pewnie znajdzie się nawet grono osób, które poznało swoją miłość w czasie pandemii - online. Wszyscy chyba przy tym zauważyliśmy, że z jednej strony jest nam trochę trudniej, a z drugiej jednak trochę łatwiej. I jestem pewien, że rozwiązania ułatwiające nam życie i biznesy, jak załatwienie online w dwie godziny spraw wymagających wcześniej całodziennej lub kilkudniowej wyprawy do innego miasta czy kraju, pozostaną z nami po pandemii – mówi dr Piotr Sedlak, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu, organizującej co roku Międzynarodowy Kongres MBA. Tajemnicza resiliencja: co odgrywa kluczową rolę w opanowaniu kryzysu i wychodzeniu z niego Międzynarodowy Kongres MBA to największe w Polsce wydarzenie integrujące środowisko MBA. Uczestniczą w nim menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, dyrektorzy Programów MBA, naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni oraz studenci i słuchacze. Podczas żywych wystąpień i debat opinie czołowych naukowców z polskich i zagranicznych uczelni mierzą się i krzyżują z opiniami ekspertów i ekonomistów. Teoretycy twórczo dyskutują z praktykami. Tak będzie i tym razem, a trzydzieścioro znakomitych mówców i panelistów, przy aktywnym udziale pozostałych uczestników Kongresu, skonfrontuje się z tematem „Back in the game – from Business Resilience to Growth Acceleration” czyli „Powrót do gry – od biznesowej resiliencji do przyspieszenia wzrostu”.

Użyte w tytule obco brzmiące słowo „resiliencja” jest dziś w świecie – także w Polsce - odmieniane przez wszystkie przypadki. Można by go wprawdzie zastąpić polskim słowem „odporność”, ale nie do końca oddaje ono istotę resiliencji definiowanej przez ekonomistów jako zdolność radzenia sobie z nagłymi problemami oraz wytrzymałość na działanie różnych sił. Z punktu widzenia biznesu mamy tu na myśli nie tyle przetrwanie firmy mimo ciosów zadawanych przez kryzys, co umiejętność szybkiego wprowadzenia takich zmian, aby biznes kręcił się równie dobrze, jak wcześniej, a może nawet lepiej.

Temu arcyciekawemu, a zarazem kluczowemu dziś zagadnieniu poświęcony będzie pierwszy panel dyskusyjny Kongresu. Wezmą w nim udział Max Dudhia, prezes Maylane Polska Entertainment Ltd., Anna Kornecka, wiceminister rozwoju pracy i technologii, Maciej Socha, założyciel i szef Manifold Ltd, Dorota Wydymus, przedstawicielka Rady Inwestycji i Rozwoju w Hilton Garden Inn Krakow Airport. Kraków Airport Hotel Ltd. (moderacja: Piotr Sedlak).

Panel poprzedzą dwa wykłady inauguracyjne: pierwszy wygłosi dr Wiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical S.A., a drugi Zbigniew Woźnowski, prezes i współzałożyciel Reality Games. Kolejne cztery panele poświęcone będą przyspieszeniu wzrostu, rynkowi pracy po pandemii, kryzysowej odporności i odbudowie branży lotniczej (tu wypowie się m.in. Radosław Włoszek, szef Kraków Airport) oraz receptom na zarządzanie samorządami w czasach turbulencji; w tym ostatnim wypowiedzą się prezydenci prężnych polskich metropolii - Gdańska, Poznania, Wrocławia, Łodzi i Krakowa. - Zarządzanie miastami silnie się w Polsce profesjonalizuje, co mocno wpływa na jakość życia mieszkańców i może cieszyć, więc obecność czołowych samorządowców na Kongresie MBA nie może nikogo dziwić – wyjaśnia dr Piotr Sedlak. Wirtualnie, ale (prawie) tak jak w realu W tym roku krakowski Kongres po raz drugi z rzędu odbędzie się online. Organizatorzy zadbali o to, by wirtualna przestrzeń nie stanowiła ograniczenia i dawała uczestnikom niemal tyle samo możliwości (i frajdy) co ta realna. - Dzięki interaktywnej formie Kongresu wszyscy będą mieli możliwość odbycia swobodnych rozmów, nawiązania kontaktów biznesowych, dyskusji zarówno o świecie współczesnym, jak i planach rozwoju na przyszłość – podkreśla szef KSB.

Podczas wizyt studyjnych chętni poznają procesy oraz tajniki sukcesu dynamicznie rozwijających się firm w regionie, uczestnicy warsztatów biznesowych będą mieli okazję poznać nowych ludzi i wymienić doświadczenia. Wydarzeniem zamykającym pierwszy dzień Kongresu będzie KSB Networking Night połączona z aukcją charytatywną, z której środki przekazane zostaną na Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”.

Kongres ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów, zarówno dla aktualnych studentów, absolwentów jak i przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji. Dobre rzeczy zostaną z nami. Podobnie jak cenne kompetencje. Mądrzy ludzie inwestują w siebie - Za sprawą pandemii musieliśmy się nauczyć pracy online, organizacji spotkań i prowadzenia rozmów online w taki sposób, by przynosiły one jak najlepszy, pożądany efekt; chodzi tu zarówno o stronę techniczną, jak i tę czysto ludzką, wynikającą z przeniesienia naszej komunikacji w nieco inną przestrzeń. To wszystko są także bardzo ważne i cenne kompetencje. Zatem – coś straciliśmy, ale zarazem ćwiczymy coś nowego, co z jednej strony wiele ułatwia, z drugiej pozwala zwiększać efektywność naszych działań, w tym biznesów

– mówi dr Piotr Sedlak. Cieszy go, że w czasach kryzysu nie osłabło, a wręcz wzrosło zainteresowanie ludzi – właścicieli firm, menedżerów różnych szczebli oraz szeregowych pracowników – studiami podyplomowymi i MBA w Krakowskiej Wyższej Szkole Biznesu. Mnóstwo młodych chce także studiować ekonomię i zarządzenie oraz nowoczesną administrację na czołowej polskiej uczelni ekonomicznej, czyli Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (będącym macierzystą uczelnią KSB). - Jest grupa kandydatów na studia, która stwierdziła, że pandemia to jest dobry moment na poszerzenie wiedzy i kompetencji. Dla jednym motywacją było to, że zajęcia odbywają się zdalnie, więc mogą łatwiej skorzystać z oferty KSB, choć mieszkają poza Krakowem i Małopolską, np. w Gdańsku. Jeszcze inni są doszli do wniosku, że skoro są mniej obciążeni pracą, bo ich branża ucierpiała, to mogą wykorzystać ten czas na naukę, zwiększenie kompetencji, nabycie nowych. Bardzo dużo osób chce poprzez studia podyplomowe i MBA budować swoją przewagę na rynku pracy, mieć więcej atutów do okazania pracodawcom w postpandemicznym świecie. Studia podoplomowe, MBA, stanowią ewidentny plus, bo pokazują, że dana osoba zdecydowała się zainwestować swój czas i wierzy w to, co stało się w ostatnich latach lejtmotywem wielu organizacji: że musimy się uczyć przez całe życie – opisuje dyrektor KSB.

Przypomina przy tym, że są pewne uniwersalne (tzw. miękkie) kompetencje, które pozostają przydatne, a nawet niezbędne mimo ogromnych zmian zachodzących w świecie. Chodzi tu zwłaszcza o myślenie kreatywne, sprawne i efektywne rozwiązywanie problemów oraz umiejętność współpracy w mniejszych i większych zespołach. - Jeśli to w sobie wykształcimy – a na studiach w KSB można się tego nauczyć poprzez liczne prace grupowe czy dyskusje – i potem to pielęgnujemy, to takie kompetencje pozostaną aktualne i przydatne zawsze. Co więcej, one odgrywają dzisiaj coraz większą rolę na rynku pracy, szczególnie na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych, ale nie tylko – dodaje dr Piotr Sedlak. Kongres MBA to także znakomita okazja do podszlifowanie owych kompetencji. Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.kongresmba.pl