Kraków. Brakuje krwi. Pilnie potrzebna pomoc!

Kończą się zapasy krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie apeluje "Oddaj krew. Uratuj czyjeś zdrowie i życie!".

Zdrowy może pomóc

Do oddania krwi zgłosić się może każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i zjeść lekkie śniadanie. Nie ma konieczności, by znać swoją grupę krwi. Zostanie to stwierdzone na miejscu.

Potrzebna krew z grupy:

0 minus,

B minus,

A plus

A minus

O tym, czy danego dnia możemy oddać krew, decyduje lekarz po analizie wyników badań krwi i odpowiedzi w kwestionariuszu medycznym. Samo pobieranie krwi trwa kilka minut, ale na całą procedurę trzeba zarezerwować około godziny. Dawcom przysługują dwa dni wolne od pracy: dzień donacji i kolejny.