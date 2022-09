Kraków. Ceny najmu mieszkań wzrosły w rok średnio o… połowę, dwa razy bardziej niż w Warszawie. Studenci konkurują z falą cudzoziemców Zbigniew Bartuś

W dwóch miastach w Polsce - Wrocławiu i Krakowie – średnie ceny najmy mieszkań wzrosły w rok o blisko 50 procent, gdy np. w Warszawie, Lublinie czy Łodzi „tylko” o ok. 25 proc. – wynika z analiz portalu Domiporta.pl. Ów wzrost drastycznie wyprzedza inflację (wynoszącą obecnie ok. 17 proc.) i wynika z radykalnego ograniczenia liczby dostępnych lokali na wynajem po napłynięciu do Polski rzeszy uchodźców z Ukrainy; zdecydowana większość uciekinierów schroniło się w metropoliach, m.in. w Krakowie. Równocześnie szybko przybywa w stolicy Małopolski innych przybyszy: tzw. ekspatów, czyli specjalistów z Zachodu i Azji zatrudnianych w globalnych korporacjach oraz Polaków z tych rejonów Małopolski i innych województw (zwłaszcza Świętokrzyskiego i Podkarpacia), gdzie trudniej o dobrą pracę. Ponadto wrócili do miasta – korzystający z najmu krótkoterminowego – turyści, a we wrześniu masowo wracają studenci. Zarazem niemal wszyscy, którzy planowali zakup mieszkania na kredyt, zrezygnowali z tego powodu i zmuszeni są kontynuować najem. Wszystko to skłania właścicieli mieszkań do windowania stawek.