Kraków. Ewakuacja pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim. Spokojnie, to tylko ćwiczenia! [ZDJĘCIA]

Tego rodzaju praktyczne ćwiczenia odbywają się w Szpitalu Uniwersyteckim regularnie. Są one okazją do nauki, jak zachować w niestandardowych sytuacjach.

- Ćwiczenia są organizowane głównie po to, by nauczyć pracowników jak postępować w sytuacji zagrożenia, by zminimalizować ryzyko utraty zdrowia czy życia, a także maksymalnie ochronić szpitalne mienie. Podczas ćwiczeń praktycznych uczymy się także radzenia sobie ze stresem spowodowanym sytuacją niebezpieczną oraz zapobiegania wybuchowi paniki - mówi nam Monika Duszak, kierownik sekcji BHP w SU.

W ćwiczeniach brała udział straż pożarna, policja, pies tropiący oraz sanepid. W sumie trwały one kilka godzin.