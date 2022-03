Kraków. Gdzie zrobić najtańsze zakupy? Koszyk 50 podstawowych produktów za 279 lub… 413 zł. Co z bojkotem konsumenckim francuskich sieci?

Najtańszy koszyk w Krakowie: zobacz listę sklepów

Dane specjalistycznego serwisu DlaHandlu.pl, publikującego regularnie ceny 50 podstawowych produktów w największych sieciach sklepów w metropoliach, pokazują, że wartość „Koszyka cenowego” wzrosła rok do roku średnio o 15-20 złotych. W progu zeszłorocznej wiosny cały koszyk można było nabyć najtaniej za 259 zł. Teraz jest to ponad 279 zł. Popularne dyskonty oferowały zestaw tych samych produktów za ok. 285 zł. Dziś trzeba wydać ponad 300 zł. Słono, ale łatwo zauważyć, że jest to wzrost poniżej oficjalnej inflacji, która od początku roku oscyluje między 8 a 9 procent.

Trzeba przy tym pamiętać, że koszyk DlaHandlu.pl nie może być miernikiem realnych wzrostów cen wszystkich towarów w poszczególnych sieciach, ponieważ zarówno markety, jak i dyskonty pilnują się, by akurat owe 50 towarów umieszczanych regularnie w koszyku zbytnio nie drożało; równocześnie wzrosty cen pozostałych produktów mogą być znacznie większe. Koszyk ze zrozumiałych względów nie bierze także pod uwagę efektów promocji typu „trzecia sztuka za darmo”, albo „dwie w cenie jednej” – a można dzięki nim zaoszczędzić naprawdę spore pieniądze. M.in. z tego powodu katastrofalnie droga na tle konkurencji sieć Żabka w ostatecznym rozrachunku (z zastosowaniem promocji na „wielosztuki”) wcale nie musi wypaść źle. Wszystko zależy od tego, co akurat jest w promocji i ile sztuk włożymy do koszyka.