Kraków gości uczestników mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych w pływaniu niepełnosprawnych

W mistrzostwach wystartuje ponad 100 młodych zawodników do 18. roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku, zakwalifikowanych do klas startowych zgodnie z przepisami World Para Swimming i PZSN START, a także zawodnicy zakwalifikowani do klasy S14 na podstawie stosownych zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Kraków będzie gościł około 120 zawodników z całej Polski z ponad 20 klubów sportowych, w tym członków kadry narodowej. Zawody odbędą się w dniach 28 - 30 maja w kompleksie pływalni krytych Akademii Wychowania Fizycznego.

Zawodnicy wystartują w 31 konkurencjach indywidualnych i sztafetowych. Będziemy mogli śledzić ich zmagania, walkę z własnymi słabościami i rywalami, podziwiać ich determinację, wysiłek i zaangażowanie. Zobaczymy, jak wiele znaczy dla nich udział w sporcie.

Ze względu na sytuację związaną z Covid-19, impreza realizowana będzie według aktualnych wytycznych rządowo-sanitarnych. Impreza będzie transmitowana online.