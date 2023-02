Kraków gospodarzem finałowych zawodów w breakingu Red Bull BC One Cypher Poland

Breaking jest dyscypliną bardzo widowiskową, a polscy tancerze od lat cieszą się uznaniem środowiska, czego wyrazem jest fakt, że to właśnie Polska była w 2021 roku gospodarzem światowych finałów Red Bull BC One.

Red Bull BC One to największe i najbardziej prestiżowe zawody breakingowe 1 vs 1 na świecie. Co roku tysiące tancerzy walczą o możliwość wystąpienia w globalnym finale.

Imprezę charakteryzują spektakularne ewolucje, akrobatyczne figury taneczne i znakomita muzyka. Nie inaczej będzie podczas ogólnopolskiego finału zawodów 1 vs 1 w Krakowie.

Finał zaplanowany na 19 lutego w Klubie Studio będzie poprzedzony otwartymi eliminacjami, w których udział wziąć mogą chętni tancerze i tancerki, którzy ukończyli 16 lat. Spośród nich jury wyłoni 8 najlepszych b-boys i 4 b-girls, którzy dołączą do zaproszonych wcześniej dzikich kart. Skompletowana w ten sposób Top 16 b-boys i Top 8 b-girls zmierzy się w tanecznym 1 vs 1. Zwycięzcy będą reprezentowali Polskę podczas Last Chance Cypher, który jest ostatnim progiem eliminacji przed awansem do światowego finału.