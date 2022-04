Kraków. Huśtawka nastrojów w firmach: mniemany koniec pandemii, zbrodnie Rosji, tysiące uchodźców do… pracy i zapowiedź zmian w tzw. Ładzie

Z opublikowanych właśnie danych krakowskiego GUS wynika, że zwiększył się w Małopolsce odsetek firm osiągających zyski (z 81 do 87,5 proc.) Przedsiębiorcy w naszym regionie odnotowali imponujący wzrost przychodów (o 23,5 proc.) przy jednoczesnym bardzo wysokim – ale nie aż tak – wzroście kosztów (o 20,43 proc.), co przełożyło się na wzrost dochodów i zysków netto. Świetne wyniki odnotował przemysł, jeszcze lepsze – rosnący jak na drożdżach (głównie w Krakowie) sektor nowoczesnych usług biznesowych. Dobrze ma się logistyka, skok obrotów zanotował handel (to przede wszystkim skutek schronienia się w naszym regionie kilkusettysięcznej grupy uchodźców z Ukrainy).