Kraków i Małopolska w pandemii jeszcze bardziej zdominowały polską kulturę. Miliony ludzi w muzeach, galeriach i salonach sztuki Zbigniew Bartuś

Aż 41,8 procent miłośników sztuki, którzy odwiedzili w naszym kraju w pandemii galerię lub salon sztuki, zrobiło to w Małopolsce, przede wszystkim w Krakowie. Z kolei muzea w naszym regionie (znowu – głównie krakowskie) przyciągnęły co piątego odwiedzającego w Polsce takie instytucje. To dobrze oddaje kulturową potęgę stolicy Małopolski: miasto, w którym mieszka 2 proc. Polaków, organizuje – w zależności od rodzaju działalności (muzea, teatry, galerie, instytucje muzyczne) od 10 do nawet 40 procent wydarzeń kulturalnych w Polsce i skupia rekordową w tej części Europy liczbę odwiedzających, widzów czy słuchaczy. Niestety, z powodu nauki zdalnej dramatycznie zmniejszył się odsetek odwiedzających muzea i inne instytucje ludzi młodych, uczniów i studentów.