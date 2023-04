Kraków Kings zaczynają sezon w PFL. Drużyna znów jest głównym kandydatem do mistrzostwa Polski w futbolu amerykańskim

"Królowie" głównym kandydatem do złota byli także w poprzednich rozgrywkach. Nawiązanie współpracy z influencerską Ekipą, która przejęła klub, zwiększyło możliwości organizacyjne. Zbudowano mocny skład, a drużyna, aż do finału, bezproblemowo wygrywała mecze. W decydującym starciu o złoto z Lowlanders Białystok, już na początku, kontuzji eliminującej z gry doznał kluczowy zawodnik - rozgrywający Jake Schimenz. Rywale wykorzystali tę przewagę i krakowianom musiało wystarczyć "tylko" tytuł wicemistrzowski.

Kings znów mierzą bardzo wysoko. - Gramy o mistrzostwo Polski, dla nas nie ma innego celu. Rok temu przegraliśmy jednym punktem, teraz chcemy odbić to, co nasze - nie kryje Marek Gil, prezes Kings. - Teraz też jesteśmy uznawani za głównego faworyta. Groźni będą Lowlanders, wzmocniła się drużyna z Katowic - Silesia Rebels. Nastawiamy się na to, że nie będzie łatwych meczów.