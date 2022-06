Kraków. Kominy płacowe w stolicy Małopolski. Powyżej 10 tys. zł zarabiają nie tylko informatycy. Drożeje energia, rosną pensje energetyków

Prąd, gaz, ciepło w Krakowie. Ile płacą firmy?

Kluczowym dostawcą prądu w stolicy jest Tauron Dystrybucja, rozbudową sieci gazowej i przyłączeniami do niej zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa – należąca do Grupy PGNiG, dostawcą gazu jest spółka PGNiG Obrót Detaliczny, ciepło do ogrzewania mieszkań i domów oraz ciepłą wodę dla Krakowa wytwarzają PGE Energia Ciepła (elektrociepłownia w Łęgu) oraz CEZ Skawina, a dostarcza go poprzez swoją rozbudowaną miejską sieć - MPEC Kraków. Pytania o aktualne zarobki oraz dotychczasowe i planowane podwyżki wysłaliśmy do wszystkich tych firm.