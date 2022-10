Kraków. Liczne oferty pracy dla budowlańców, kierowców, magazynierów i opiekunów. Najbardziej poszukiwani pracownicy – październik 2022

Praca w Krakowie: liczba ofert zatrudnienia wzrosła pierwszy raz od rosyjskiej napaści na Ukrainę

To efekt wciąż dobrej kondycji większości krakowskich przedsiębiorstw. Wiele firm się rozwija i potrzebuje pracowników, a – jak wynika z badań krakowskiego GUS – liczba Ukraińców (i Ukrainek) podejmujących pracę pod Wawelem jest mniej więcej taka sama, jak liczba tych, którzy z różnych powodów rezygnują z posad.

Do wiosny 2022 r. liczba ofert zatrudnienia dostępnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie cały czas rosła, ale w kilka tygodni po rosyjskiej napaści na Ukrainę zaczęła spadać. Powód był prozaiczny: pracownicy GUP pozyskiwali równolegle miejsca pracy dla uchodźców z Ukrainy oraz „normalne”, dla krakowian. Siłą rzeczy, pula tych drugich nieco zmalała (średnio o 20 proc.), choć – trzeba przyznać – nie tak drastycznie jak liczba mieszkań do wynajęcia w stolicy Małopolski (78 proc.). Teraz jednak ponownie wzrosła.

Praca w Krakowie: oferty dla budowlanych

W ostatnim miesiącu krakowski pośredniak pozyskał 3.264 oferty pracy, wobec 2.675 miesiąc temu i 2.489 przed rokiem. Obserwacje pracowników GUP i prowadzone przez nich statystyki są zbieżne z odczytami Urzędu Statystycznego, wedle których w części branż doszło do spadku zatrudnienia. Dotyczy to m.in. bardzo ważnego dla rozwoju Krakowa budownictwa. Wbrew pozorom – ów spadek nie wynika jednak z tarapatów, w jakie wpadło część firm (z powodu rosnących kosztów materiałów i energii) i zmniejszenia liczby budów, lecz braku odpowiedniej liczby chętnych do roboty.