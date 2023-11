Kraków ma nową atrakcję turystyczną. To zegar słoneczny, który działa również w nocy! Marek Długopolski

Autorem niezwykłego, 24-godzinnego czasomierza, który znajduje się przy ulicy Powiśle 11, jest Aleksander Rokosz, młody polski designer Marek Długopolski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Czy zegar słoneczny potrafi wskazywać godziny również w nocy? Oczywiście, tak. A jeśli ktoś nie wierzy zawsze może wybrać się do Krakowa, by sprawdzić jak działa to cudo. Niezwykłe dzieło sztuki zegarmistrzowskiej, pięknie podświetlone i wyglądające jak UFO, odnajdzie u stóp Wawelu, na placu Wielkiej Armii Napoleona. Jego odsłonięcie odbyło się 18 listopada tu po godz. 17! I tak oto Kraków zyskał nową atrakcję turystyczną.