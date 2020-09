Kraków: maleje zatrudnienie w sklepach, hotelach, restauracjach i przemyśle. Ale inne branże mają się dobrze i podnoszą pensje o… 14 proc.

Krakowska gastronomia została mocno przewłóczona przez pandemię, co doprowadziło do ograniczenia zatrudnienia. Mimo to także tu wynagrodzenia w II kwartale wzrosły, bo bezrobocie pod Wawelem - mimo wzrostu o ponad 20 proc. - wynosi wciąż poniżej 3 proc. i ciężko znaleźć odpowiednich pracowników.

Fot. Andrzej Banaś Polska Press