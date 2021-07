Kraków. Marcin Gortat zagra z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową

W tym roku 28 sierpnia w Krakowie odbędzie się „Marcin Gortat Camp” dla dzieci w przedziale wiekowym 9-18 lat z niepełnosprawnością ruchową. Wydarzenie skierowane jest do dzieci poruszających się na wózku. Ideą treningu jest zachęcenie do aktywności fizycznej i wspólnej integracji dzieci niepełnosprawnych. Podczas treningu dzieci będą miały okazję poćwiczyć z Marcinem Gortatem oraz zaproszonymi zawodnikami reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach.

– Podczas każdej z edycji moich campów pojawiało się mnóstwo koszykarskich talentów, wiele z nich do tej pory kontynuuje swoją karierę, reprezentuje barwy narodowe i jest to dla mnie wielki powód do dumy – mówi Marcin Gortat na stronie krakow.pl. - Od początku wraz z moją fundacją stawialiśmy sobie za cel rozwój koszykówki i popularyzację tej dyscypliny w naszym kraju. Jestem szczęśliwy, że w dalszym ciągu pomimo zakończenia zawodowej kariery na parkietach NBA campy cieszą się ogromną popularnością. Camp dla dzieci z niepełnosprawnością to bez wątpienie wyjątkowe wydarzenie, które co roku dostarcza nam wiele wspaniałych emocji.