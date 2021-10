Kraków. Miliardy tabletek, czyli jubileusz fabryki leków z Mogilskiej

Krakowska fabryka leków świętuje właśnie jubileusz 90-lecia istnienia.

A jak się wszystko zaczęło?

Historia fabryki przy ul. Mogilskiej 80 w dzielnicy Grzegórzki rozpoczyna się w 1931 roku, kiedy to zawiązała się „Dr A. Wander Spółka Akcyjna”. Zakład położony był wtedy na obrzeżach Krakowa.

Po wojnie firma przeszła pod zarząd państwowy i funkcjonowała początkowo jako Wytwórnia nr 10, a następnie otrzymała nazwę POLFA Kraków. W 1997 r. została sprywatyzowana; większość należała do chorwackiego konsorcjum Pliva.

Obecnie zakład należy do światowego koncernu farmaceutycznego Teva.

Teva działa, by wspierać i chronić zdrowie TEVA Kraków

Od początku istnienia zakład w Krakowie słynął z produkcji witamin. Pierwszym produktem zakładu była Ovomaltine, zachwalana jako „naturalna odżywka zawierająca czynne witaminy”. Co ciekawe, zakład z wielkim sukcesem produkował wtedy także proszki do pieczenia, budynie oraz słynną „mąkę zdrowotną do wypieku chleba Dr. Wandera”.