Kraków: Moda na Zabłocie. Przybywa firm oraz mieszkańców. Z innych części Małopolski i… 150 krajów świata

Przyczynił się do tego m.in. otwarty na początku stulecia Most Kotlarski (łączący Zabłocie z Grzegórzkami), dobrą robotę robi też młodsza o dekadę kładka Bernatka (łącząca Podgórze Kazimierzem), kolejnym mocno przyszłościowym atutem jest łącznica kolejowa. Przejazd tramwajem z przystanku Zabłocie do Galerii Krakowskiej trwa 8 minut, a do Teatru Słowackiego – 11 min. Niemal równie szybko można wszędzie dotrzeć rowerem.