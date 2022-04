Kraków. Najem mieszkań w kwietniu 2022, czyli po dwóch miesiącach wojny w Ukrainie. Znikło ponad 60 procent ofert. Stawki szokują Zbigniew Bartuś

Ceny najmu mieszkań w Krakowie wzrosły rok do roku aż o 22 procent, czyli dwukrotnie przebiły poziom inflacji. Aż 8 procent z tego to wzrost od 24 lutego 2022, czyli od momentu napaści Rosji na Ukrainę – wynika z analiz Expandera i Rentier.io. Szaleństwo cenowe na rynku najmu jest efektem niespotykanego od dekad wzrostu popytu związanego z napływem rekordowej od II wojny rzeszy uchodźców. Wedle szacunków Unii Metropolii Polskich, w Krakowie i okolicach osiedliło się 230 tys. Ukraińców, z czego 77 procent w samym mieście. Nic dziwnego, że w krótkim czasie znikło aż 61 procent dostępnych wcześniej ofert najmu. Równocześnie coraz mniej ludzi stać na zakup własnego M. Rata 25-letniego kredytu na 50-metrowe lokum skoczyła od zeszłego roku z nieco ponad 2,4 tys. zł do prawie 4 tys. zł miesięcznie!