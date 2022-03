Kraków. Nie boli, a kradnie wzrok. Zbadaj się bezpłatnie na jaskrę!

W dniach od 6 do 12 marca 2022 obchodzony jest Światowy Dzień Jaskry. Jest to międzynarodowa inicjatywa lekarzy okulistów, która ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania.

W 90 proc. przypadków choroba przebiega bez widocznych dolegliwości. Zachorować może każdy bez względu na wiek i płeć. Tylko wczesna diagnoza jaskry może pomóc ocalić wzrok. Dlatego tak ważne są regularne badania.

Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się między innymi:

wiek powyżej 40. roku życia,

choroby kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie,

zaburzenia krążenia obwodowego,

życie w ciągłym stresie

bóle głowy.

Niezależnie od głównych czynników profilaktyczne badanie w kierunku jaskry zalecane jest każdej osobie, która od roku nie była u okulisty. Wykrycie choroby we wczesnych stadiach zaawansowania jest bardzo ważne, ponieważ rozpoczęcie leczenia w odpowiednim czasie pozwala uniknąć całkowitej utraty widzenia.