Kraków. Nie dajmy się rakowi! Pandemia pogorszyła sytuację chorych w Małopolsce, musimy to zmienić! Rusza społeczna akcja ONKOODPOWIEDZIALNI Zbigniew Bartuś

Przez pandemię dramatycznie pogorszył się dostęp do lekarzy i nowoczesnej diagnostyki, małopolskie placówki medyczne nie wykonały tysięcy ważnych zabiegów. Dotyczy to także, niestety, onkologii. Specjaliści alarmują, że wielu chorych zgłasza się przez to w późniejszych stadiach choroby niż dotąd, co obniża ich szanse na wyzdrowienie. Musimy natychmiast odwrócić ten niepokojący trend! W tym celu w Krakowie ruszyła właśnie akcja „Onkoodpowiedzialni” poświęcona edukacji onkologicznej, profilaktyce i promocji zdrowia. Organizator, NEO Hospital, w pierwszej odsłonie chce pomóc kobietom dotkniętym nowotworem ginekologicznym. Oferuje bezpłatne porady specjalistów, diagnostykę, a także darmowe leczenie części nowotworów przy użyciu najnowocześniejszych metod małoinwazyjnych. W akcję powinni się zaangażować wszyscy, również – a może przede wszystkim – krakowscy i małopolscy pracodawcy. Nie tylko dla dobra pracowników, ale i we własnym najlepiej pojętym interesie.