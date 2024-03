Kraków nie wspiera reaktywacji żużla? Jest odpowiedź miasta

Żużlowa drużyna mogła być ambasadorem krakowskiego sportu

Owszem, Kraków nie wspiera wyczynowego sportu na takich zasadach jak w innych ośrodkach, choćby żużlowych, gdzie z miejskiej kasy idą grube miliony na funkcjonowanie danej drużyny. Można natomiast zostać partnerem miasta w ramach programu "Ambasadorzy krakowskiego sportu". Wspiera on przede wszystkich zawodników z dyscyplin olimpijskich, zdobywających najwyższe laury, ale także zespoły ligowe.

Głównym warunkiem jest transmisja w telewizji meczów i wydarzeń z udziałem danego podmiotu. W skrócie - Kraków płaci klubom za promowanie w ten sposób miasta. Korzysta m.in. II-ligowy Hutnik, skorzystać mógł też Speedway Kraków, bo od tego sezonu mecze Krajowej Ligi Żużlowej (dawna II liga, czyli trzeci poziom) będą transmitowane w TV.

- Przedstawiciele Speedway Kraków byli u nas na rozmowach, zostali poinformowani o tym, co należy zrobić, aby przystąpić do programu ambasadorów sportu. Nie było ograniczeń, ale nie dostaliśmy żadnych dokumentów. Myślę, że załapaliby się na górny pułap, czyli 150 tysięcy złotych. Jeśli nie wiedzieli, jak złożyć wniosek, bo robią to pierwszy raz, to nasi pracownicy by im pomogli. Podobnie było z drużyną piłkarek UJ Kraków, jej działacze dopełnili formalności - mówi Janusz Kozioł, który jest także koordynatorem programu (wnioski przyjmowane były do marca).