Kraków. Nowohuckie targowisko Tomex pustoszeje. Czeka je reorganizacja, która ma przyciągnąć handlowców z nowych branż

Hala i plac handlowy Tomex - to tutaj od dziesiątek lat krakowscy przedsiębiorcy rozwijali swoje biznesy, a mieszkańcy przychodzili po codzienne zakupy. Dzisiaj jednak odwiedzając to miejsce można zobaczyć, że biznes widocznie zamiera, a hala i plac pustoszeją. Świecące pustkami lokale zajmują coraz większą część placu. Problem dostrzegają także lokalni przedsiębiorcy, którzy zwracają uwagę, że głównym problemem są wysokie ceny czynszów oraz forma płatności, która zobowiązuje do zapłaty za wynajmowany lokal z góry za kilka miesięcy.

- Głównym problemem są wysokie czynsze, które jeszcze się podnoszą. Niestety jesteśmy zobowiązani do płatności za pół roku, a nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na taką płatność z góry. Dużo osób rezygnuje. Jeszcze kilka lat temu wszystkie stanowiska działały, a teraz co pół roku zamyka się po kilka punktów - mówi Patrycja, właścicielka sklepu z odzieżą. - Myślę, że to jest też problem dla tych, którzy chcieliby tutaj otworzyć swój lokal, bo niestety nie każdy jest w stanie przewidzieć, czy za pół roku nadal będzie w stanie utrzymać swój biznes. Szczególnie w dzisiejszych czasach - dodaje.