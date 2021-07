Kraków. Pogoda na weekend [16-18.07]. Czekają nas burze i ulewne deszcze, miejscami możliwe gradobicie 17.07.21

Pogoda na weekend w Krakowie. Piątek [16.07]

W piątek wysokie temperatury nadal będą się utrzymywać. W dzień termometry wskażą 28 stopni Celsjusza, a w nocy aż 19°C.

Meteorolodzy są pewni, że tego dnia będzie padał deszcz. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi 90%.

Około 7 mm opadom deszczu będą towarzyszyć gwałtowne, ale za to krótkie burze.

Wiatr północny będzie wiał z prędkością 10 km/h.

Ciśnienie wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na weekend w Krakowie. Sobota [17.07]

W sobotę temperatura obniży się zaledwie o jeden stopień. W ciągu dnia termometry pokażą 27°C, a w nocy 19°C. Tym razem opady deszczu będą nieco słabsze - do ok. 3 mm. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80%. Tego dnia również należy spodziewać się burzy. W niektórych rejonach Polski i Krakowa możliwe lekkie opady gradu. Zwiększy się prędkość wiatru - do 14 km/h. Ciśnienie wyniesie 1014 hPa.