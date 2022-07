Kraków. Prezes Marcin Nowak: Jestem w stanie przekonać każdego do sensu organizacji Igrzysk Europejskich [ROZMOWA]

Mam wrażenie, że gdy po podpisaniu umowy Host City do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich zostało tylko trzynaście miesięcy, ktoś pomyślał: to sprinterski dystans, rzućmy na ten odcinek specjalistę w tej dyscyplinie. No i na czele projektu postawiono pana.

Chyba rzeczywiście tak było, mam takie same odczucia (śmiech). Tym bardziej, że teraz, gdy rozmawiamy, zostało nie trzynaście, a już tylko jedenaście miesięcy. Faktycznie, chyba mało osób podjęłoby się tego trudu w takim trybie, bo pracy jest co niemiara. Natomiast mam wrażenie, nie chcąc oczywiście przekonywać, że znam się na wszystkim, że posiadam niezbędne informacje oraz wiedzę i doświadczenie do tego, żeby pokierować specjalistami w poszczególnych dziedzinach, którzy w spółce ze mną współpracują, by igrzyska okazały się wielkim sukcesem i żebyśmy wszyscy mogli być z nich dumni.